В ходе активного наступления ВС РФ форсировали реку Волчья, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Штурмовики ВС РФ при освобождении Филии в Днепропетровской области в ходе активного наступления форсировали реку Волчья и прорвали оборону ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как сообщили в министерстве 24 августа, военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Филия.

"В ходе активного наступления штурмовики форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника. Огневое поддержку мотострелкам активно оказывали расчеты артиллерии и операторы FPV-дронов, уничтожая личный состав ВСУ", - сказали в ведомстве.