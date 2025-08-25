Бойцы группировки также поразили три пункта управления БПЛА противника

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск "Восток" составили в том числе две станции спутниковой связи Starlink и три пункта управления БПЛА. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 230 военнослужащих, два бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины, в том числе Maxx Pro и "Козак", а также 11 автомобилей, пункт боепитания, две спутниковые станции Starlink, три пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы была также уничтожена буксируемая гаубица Д-30.