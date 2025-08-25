ВС РФ поразили цель при помощи РСЗО "Град", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" артиллерийского дивизиона Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделение БПЛА обнаружило в лесном массиве замаскированный командный пункт ВСУ. Получив координаты, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом накрыли указанный квадрат, уничтожив пункт управления ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение цели", - говорится в сообщении.