Тела украинских военнослужащих попадались в очень больших количествах, рассказал замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Степа

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Украинские войска бросили сотни тел сослуживцев в селе Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Степа.

"Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями", - сказал военнослужащий.

Замкомандира добавил, что в основном тела погибших ВСУ массово сбрасывали в окопы и отступали.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области.