Добровольцы "Днепра" получили награды в тыловом районе зоны СВО

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Награждение военнослужащих добровольческих отрядов "БАРС" группировки войск "Днепр", отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, состоялось в тыловом районе зоны СВО, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащим добровольческих отрядов "БАРС-3", "БАРС-10", "БАРС-32" и "БАРС-37" в составе группировки войск "Днепр" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач были вручены очередные государственные и ведомственные награды в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что ордена Мужества, медали "За отвагу", Жукова, "За храбрость", "За спасение погибавших", а также медаль Луки Крымского и ведомственные знаки отличия "Воин-доброволец" военнослужащим вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов, поблагодарив добровольцев за эффективную боевую работу в зоне СВО, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач на благо Отечества.

Для добровольца отряда "БАРС" с позывным Султан это уже не первый конфликт: он участвовал в антитеррористической операции в Чечне, в Дагестане, миротворческой операции в Югославии, награжден орденом Мужества, медалью с мечами "За заслуги перед Отечеством", а уже на СВО - медалью "За отвагу". "Службу несем семейным подрядом. Я, сын мой и внук, сын полковник, внук младший лейтенант. Вот сейчас защищаем Родину. Родина - это я, а я - это Родина", - сказал он.

Начальник медслужбы с позывным Белка считает, что сейчас особенное время. "Я работаю в эвакуации, работала в двух отрядах начальником медицинской службы, и сейчас я командир взвода эвакуации 37-го подразделения "Барс-Сармат". Организую эвакуацию, вывожу наших ребят, оказываю помощь на всех этапах эвакуации. В знаковое время живем! Будет что внукам рассказать. Родину защищать - лучшая работа, признание заслуг. Нас помнят, нас все-таки радует, да и будет, с чем на парад сходить", - поделилась она.