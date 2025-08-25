ВС РФ за сутки сбили снаряд РСЗО HIMARS, 36 БПЛА в зоне группировки "Запад"

Также противник потерял 37 пунктов управления беспилотной авиацией, британскую гаубицу FH70 и 11 минометов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Западной группировки войск за сутки сбили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 36 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Расчетами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено в воздухе 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника. Уничтожен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - сказал он.

Шаров добавил, что также было вскрыто и уничтожено 37 пунктов управления беспилотной авиацией, гаубица FH70 производства Великобритании и 11 минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен в зоне действия группировки.