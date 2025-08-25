В Минобороны РФ отметили, что стороны России и Монголии познакомили друг друга с обычаями и национальной кухней

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Дни культурного обмена между российскими и монгольскими военнослужащими прошли на полигоне "Бурдуны" в Бурятии, где проходят российско-монгольские учения "Селенга-2025". Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На полигоне "Бурдуны" в Республике Бурятия прошли дни культурного обмена между военнослужащими России и Монголии", - говорится в сообщении.

По словам помощника командующего Восточного военного округа по международному сотрудничеству полковника Ивана Тараева, культурный обмен способствует укреплению взаимопонимания между военнослужащими. "Подобные мероприятия помогают создать атмосферу доверия и дружбы, что особенно важно в контексте совместного учения", - сказал он.

В Минобороны добавили, что стороны познакомили друг друга с обычаями и национальной кухней. "Затем в составе смешанных команд военнослужащие соревновались в волейболе, мини-футболе, стрельбе из штатного или табельного оружия, легкоатлетической и гиревой эстафетах, шахматах, мас-рестлинге, перетягивании каната, национальной монгольской борьбе "Бух" и стрельбе из лука "Нум сум", - отметили там.

В военном ведомстве подчеркнули, что учения "Селенга" демонстрируют не только военное сотрудничество между странами, но и готовность к развитию культурных связей, что является важным фактором в укреплении двусторонних отношений.