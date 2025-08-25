Огневая точка была частью укрепрайона противника, мешавшего продвижению российских штурмовиков

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-К" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К" артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении.

Там рассказали, что огневая точка, скрытая в лесополосе, была частью укрепрайона противника, мешавшего продвижению российских штурмовиков. Точные координаты цели были переданы от оператора разведывательного беспилотника на огневую позицию артиллеристов. Военнослужащие оперативно прибыли на огневую позицию, развернули установку из походного положения в боевое и с помощью автоматизированной системы управления огнем выполнили серию точных выстрелов 152-мм снарядами с дистанции свыше 30 км. Мощный удар полностью уничтожил огневую точку вместе с расчетом и оборудованием.