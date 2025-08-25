Боец Шома: под Новогеоргиевкой ВС РФ 4 км ползли для уничтожения огневой точки

Эта операция позволила российским войскам подойти к населенному пункту основным силам, отметил замкомандира штурмовой роты

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Штурмовики "Востока" в боях за Новогеоргиевку в Днепропетровской области 4 км проползли под пулеметным огнем и уничтожили огневую точку ВСУ, которая мешала продвижению основных сил. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Шома.

"Одна группа под пулеметным огнем расчета противника ползла. Километра четыре где-то. Но задача была выполнена, был зачищен пулеметный расчет", - сказал замкомандира. Он добавил, что эта операция позволила подойти к населенному пункту основным силам. Сам же пулемет, как уточнил боец, позже ВС РФ развернули против украинских военнослужащих.

Ранее замкомандира сообщил ТАСС, что в селе Новогеоргиевка брошенное ВСУ вооружение было развернуто против них же.

Об освобождении группировкой "Восток" Новогеоргиевки в Днепропетровской области сообщили в Минобороны РФ 20 августа.