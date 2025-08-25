Штурмовик Алмаз: боец РФ отбил дрон прикладом автомата

Таким образом военный спас группу из пяти солдат

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Российский военнослужащий отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас от гибели группу бойцов из пяти человек. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Алмаз.

"Был случай у нас: один боец отбил дрон прикладом от автомата. Тем самым он спас свою группу, человек пять", - сказал штурмовик.

Об освобождении группировкой "Восток" Новогеоргиевки в Днепропетровской области сообщили в Минобороны РФ 20 августа.