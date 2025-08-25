Также российские военные поразили три пункта управления БПЛА противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за сутки уничтожили более 100 единиц БПЛА противника. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны России.

"В ходе обеспечения контроля за малым небом операторы БПЛА Южной группировки войск за сутки уничтожили 103 вражеских беспилотника и при поддержке артиллерии ликвидировали 3 вражеских пункта управления БПЛА", - сказали там.

Операторам группировки удается удерживать инициативу и обеспечивать превосходство в небе, что в свою очередь открывает новые возможности для успешного ведения боевых действий. Российские военные продолжают вести тактику тарана малыми FPV-дронами для уничтожения вражеских БПЛА типа "Баба-яга".

Как уточнили в ведомстве, возможность свободного перемещения над позициями противника позволила операторам разведывательных БПЛА обнаружить вражеские пункты управления дронами в районах населенных пунктов Выемка и Звановка. Координаты целей были переданы артиллеристам и оперативно поражены огневым налетом 152-мм гаубиц "Мста-Б".

© Минобороны России

"Слаженная работа подразделений артиллерии и расчетов БПЛА позволили существенно сократить парк малой авиации противника, позволив штурмовым подразделениям успешно и уверенно продолжать активные наступательные действия", - подчеркнули в ведомстве.