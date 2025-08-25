Противник несет большие потери, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие работой дронов не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) вывести на восполнение подразделения в Сумской области и провести ротацию. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении ВСУ пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь подразделения 47-й отдельной механизированной бригады. Однако интенсивная работа авиации ВКС РФ и расчетов FPV "Севера" существенно затрудняет вывод. В результате огневого воздействия отходящие части ВСУ несут еще большие потери", - сказал собеседник.

Ранее силовики сообщали, что российские дроны-перехватчики в Сумской области практически полностью парализовали снабжение подразделений ВСУ на передовых позициях.