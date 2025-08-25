Бойцы группировки "Юг" также поразили украинскую антенну КВ6800 зенитного излучения, сообщило Минобороны

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА и артиллерии Южной группировки войск в ДНР уничтожили пункт управления БПЛА и радиооборудование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В Донецкой Народной Республике в окрестностях населенного пункта Плещеевка на константиновском направлении операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами. После доразведки по объекту ВСУ нанесен артиллерийский удар", - сказали в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, "укрытия с расчетом БПЛА ВСУ вместе с оборудованием и личным составом уничтожены огнем расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б".

Также расчет БПЛА обнаружил украинскую антенну КВ6800 зенитного излучения для обеспечения КВ радиосвязи. Цель была поражена с применением FPV-дрона.