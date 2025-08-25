Как уточнил боец, он сбил из стрелкового оружия тяжелые БПЛА "Баба-яга" и FPV-дроны противника

МАРИУПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Командир расчета самоходной артиллерийской установки "Гиацинт" группировки "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Писарь за месяц сбил из стрелкового оружия 12 украинских тяжелых БПЛА "Баба-яга" и 6 FPV-дронов ВСУ. Он рассказал ТАСС, что такую результативность показал, защищая свое орудие, преимущественно по ночам.

"На самом деле, ничего сложного нет. Тут по большей части чисто психологический момент, чтобы человек банально не испугался выйти и отработать по ней ["Бабе-яге"]. Это самое сложное. Счет, конечно, веду: 6 FPV-камикадзе и 12 "Баб-ежек" сбитых на данный момент", - сказал Писарь.

Он пояснил, уже заранее примерно понимает дистанцию и место, где тяжелый дрон может оказаться. Далее он выбирает позицию и ждет цель. Таким образом, он "прикрывает" и охраняет орудие и свой расчет. Писарь рассказал, что также обучает этому и расчеты других машин, "чтобы они сами могли себя защищать".