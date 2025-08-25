Российские средства ПВО с 20:00 мск до полуночи уничтожили над регионами РФ и Черным морем 37 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вооруженные силы Украины атаками повредили и разрушили свыше 700 жилых домов в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области за два года, сообщили в Telegram-канале администрации округа.

ВСУ атаковали Каховку Херсонской области с помощью беспилотников, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Основные события 26 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.