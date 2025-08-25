В зоне группировки "Центр" противник потерял до 275 человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Суммарные суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили порядка 1 130 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял до 165 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - более 215. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено до 175 и до 275 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 240 солдат в зоне группировки "Восток" и до 60 в зоне ответственности группировки "Днепр".

Кроме того, противник потерял 19 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских орудий, в том числе производства США и Великобритании, и бронетранспортер М113 производства США.