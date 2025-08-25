Полностью обезврежено 59 населенных пунктов

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Саперы разминировали около 81,8 тыс. га территории приграничных районов Курской области. Полностью разминированы 59 населенных пунктов, сообщили в правительстве региона.

"В Курской области продолжается работа по разминированию приграничных территорий. Всего специалисты разминировали 81 833 га земли, за прошедшую неделю - 3 792 га", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что за прошедшую неделю обезврежено более 13 тыс. взрывоопасных предметов. 59 населенных пунктов полностью разминировано, еще в 19 работы проводят.