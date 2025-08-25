При этом, отметили в российских силовых структурах, несмотря на варварские методы работы на Украине, находятся и те, кто поддерживает их

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Многие граждане Украины ассоциируют ТЦК и ВСУ, и снижение доверия к территориальным центрам комплектования подрывает доверие к украинской армии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"По данным опроса Международного республиканского института, 68% украинцев не доверяют ТЦК. Доверяют ТЦК в июле 2025 года 24%. Полтора года назад, в феврале 2024, показатель доверия был 32%. Примечательно, что многие граждане Украины ассоциируют ТЦК и ВСУ, а снижение доверия к ТЦК автоматически подрывает доверие к украинской армии", - сказал собеседник агентства.

При этом, отметил спикер, несмотря на варварские методы работы на Украине, находятся и те, кто поддерживает их. "Чего только стоят речи известных нацистов, таких персонажей, как, например, "Дикий" или Корчинский. Да, у них есть свои сторонники, но с каждым годом их число стремительно падает", - подчеркнул он.