В российских силовых структурах привели в пример эпизод с мобилизованным украинцем Виталием Сахарчуком, который погиб в Ровненском ТЦК

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Врачей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине не привлекают к ответственности за фиктивные медицинские заключения, зато судят за признание человека негодным к службе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"С момента начала принудительной мобилизации не выявлено ни одного случая привлечения к ответственности медиков ТЦК, которые выписывают фиктивные заключения именно о годности к военной службе. Гораздо чаще врачей судят за совершенно противоположные заключения", - указал собеседник агентства.

Он привел в пример эпизод с мобилизованным украинцем Виталием Сахарчуком, который погиб в Ровненском ТЦК. После принудительной мобилизации его удерживали в ТЦК три дня, а 23 августа его мать узнала, что Сахарчук находится в морге.

В самом ТЦК заявили, что мобилизованный умер от сердечной недостаточности после успешно пройденной военно-врачебной комиссии, добавил собеседник агентства. А в своем заявлении военкомы отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружено. "Вот только врачам, которые выписывали диагноз, вставить свое слово не дали для объяснения, как Сахарук получил заключение о пригодности к службе", - обратил внимание собеседник агентства.