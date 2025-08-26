В ходе одной из тренировок экипаж корабля "Североморск" отработал эпизод по пресечению действий условного судна-нарушителя

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Корабли Северного флота вошли в воды Карского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи арктического похода, прошел пролив Карские Ворота и вошел в акваторию Карского моря. Ранее моряки провели ряд корабельных учений, направленных на обеспечение безопасности морской экономической деятельности России в Арктике", - говорится в сообщении.

В ходе одной из тренировок экипаж большого противолодочного корабля "Североморск" отработал эпизод по пресечению действий условного судна-нарушителя, роль которого выполнял спасательный буксир "Памир".

В рамках учения североморцы также отработали действия досмотровых групп, которые были доставлены с борта "Североморска" на условное судно-нарушитель.

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках защиты интересов России в Арктике. В составе отряда, помимо "Североморска", действуют большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов".