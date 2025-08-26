Эксперт добавил, что с продвижением на окраинах российские силы продолжают сжимать полукольцо у города

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Российские бойцы зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, с продвижением ВС РФ в Купянске положение Вооруженных сил Украины в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат.

"В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения, что, в свою очередь, пагубно отразится на количестве потерь", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что с продвижением на окраинах Купянска российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики РФ продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.