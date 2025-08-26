"Известия": в войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников

По данным издания, при помощи беспилотных систем выполняются задачи по химической разведке местности, аэрозольной маскировке объектов, проводятся спецобработка техники и личного состава

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подразделения БПЛА появились в Войсках радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По данным издания, при помощи беспилотных систем выполняются задачи по химической разведке местности, аэрозольной маскировке объектов, проводятся спецобработка техники и личного состава.

Ранее ТАСС сообщал, что Минобороны России получило патент на роботизированный комплекс, который позволяет искать и безопасно изымать для утилизации радиационные вещества в местах заражения.

Кроме того, в мае 2024 на выставке "Комплексная безопасность - 2024" специалисты Войск РХБ защиты ВС РФ представили приложение "NCB монитор", позволяющее осуществлять глобальный мониторинг радиационной, химической и биологической обстановки.