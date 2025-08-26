Алаудинов: Серебрянское лесничество почти полностью зачистили от ВСУ

Противник все время перебрасывал туда новые силы, рассказал командир спецназа "Ахмат"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Серебрянское лесничество в ЛНР практически полностью зачищено от подразделений ВСУ. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Серебрянское лесничество расположено рядом с Кременной в ЛНР.

"Как мы знаем, с 2022 года шло противостояние как по всей ЛБС (линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС), так и в Серебрянском лесничестве. Там все это время находился один из моих отрядов и другие подразделения Минобороны, которые все это время ежедневно уничтожали противника. Противник туда все время перебрасывал новые и новые силы. У нас шли контрнаступательные действия друг против друга: то мы их выдавливали, то они обратно возвращали эти участки в силу разных обстоятельств. На данный же момент мы можем констатировать, что Серебрянское лесничество почти полностью зачищено", - сказал он.

Алаудинов добавил, что "бойцы подразделений Минобороны России подводят последние штрихи, дочищая некоторые участки, а в основном же они уже полностью выбили противника из Серебрянского лесничества и уже двигаются дальше".

За Серебрянское лесничество шли ожесточенные бои. На это направление противник кидал в том числе подразделения "Азова" (группировка признана террористическим объединением, запрещена в РФ).

Как сообщали ТАСС 15 августа в силовых структурах РФ, российские войска уничтожили несколько позиций боевиков группировки "Азов" в районе Серебрянского лесничества, сдались двое боевиков. Как рассказали ТАСС военнопленные, несмотря на тактическую сложность направления, командование оставило боевиков на линии фронта с минимальным набором вооружения, без связи и средств радиоэлектронной борьбы.