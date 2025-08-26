Генерал-полковник поблагодарил Казема Джалали за большой вклад в развитие российско-иранских отношений

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали проблемы международной и региональной безопасности, в том числе на Южном Кавказе. Об этом сообщили в Минобороны России.

"26 августа состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали. В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества и перспективы их реализации. Также состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам международной и региональной безопасности, в том числе затронули ситуацию в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что замглавы российского военного ведомства поблагодарил Джалали за большой вклад в развитие российско-иранских отношений. Иранский посол, в свою очередь, отметил высокую динамику и многоплановость российско-иранского взаимодействия в военной области.

"Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия, а также подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества между Москвой и Тегераном", - добавили в Минобороны РФ.