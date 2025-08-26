Мужчина, который провел в плену более полугода, получил четыре пулевых ранения

КУРСК, 27 августа. /ТАСС/. Житель Суджи в Курской области Илья Белокрылов, который был возвращен с территории Украины 24 августа после более полугода плена, рассказал, что солдаты ВСУ расстреляли его машину в первые дни вторжения. Тогда мужчина получил четыре пулевых ранения в результате стрельбы солдат ВСУ по его машине.

24 августа Минобороны РФ сообщило, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены восемь жителей Курской области.

"Получил четыре пули, а машина просто решетом стала. Я год назад поехал за водой, когда только-только вторжение началось. Назад уже ехал, попал на солдат с автоматами, которым не понравилось, что я русский и гражданский. И они из автоматов с 10 метров начали [стрелять], машину выкинуло с дороги", - рассказал мужчина ТАСС.

Белокрылов добавил, что после этого к машине подошел один из украинских солдат и пытался до конца расстрелять машину и находящегося внутри мужчину. "Почти год с пулей жил - не было возможности вытащить. Осколки тоже оставались внутри", - отметил житель курского приграничья.