Мирошник: ВСУ бьют по ЛНР боеприпасами, осколки которых сложно найти в теле раненого

ЛУГАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины начали бить по северо-западу ЛНР боеприпасами, поражающие элементы которых крайне сложно обнаружить в теле раненого и даже увидеть на рентген-снимках, сказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранее Мирошник сообщил ТАСС, что ВСУ начали наносить удары боеприпасами с "негуманными осколками" по Лисичанску, Рубежному и Сватово. Их противник сбрасывает с БПЛА разных модификаций. По его словам, осколки данных боеприпасов, в случае попадания в человека, затягивают процесс лечения и усложняют его, "делая долгосрочным".

"Они применяют [боеприпасы], закладывая в их боевую часть какие-то осколки либо шрапнель, изготовленную не из металлических материалов, то есть какие-то пластиковые, либо сравнимые с этим материалы, которые имеют небольшой размер, в огромном количестве содержатся в боевой части и при попадании в человека - он получает десятки, если не сотни таких шариков, которые крайне тяжело устанавливаются с помощью рентгеновского излучения, рентгеновских снимков, либо же не идентифицируются с помощью магнитов", - сказал посол.

Дипломат добавил, что на лисичанском направлении обнаружены осколки из заряда нового вида - с острыми краями. "Это осколки из боеприпаса, которые были изначально заложены в боевую часть ударного заряда. Они из материалов металлических, но не идентифицируемых магнитом, с острыми краями, которые призваны наносить максимальный ущерб, попадая в тело человека, погружаться глубоко в тело и очень сложны к извлечению. Их крайне сложно идентифицировать с помощью медицинских приборов", - сказал он.

Посол по особым поручениям МИД России подчеркнул, что, применяя для ударов по мирному населению ЛНР боеприпасы с "негуманными осколками", Киев целенаправленно нарушает конвенцию о "негуманном" оружии.

О конвенции

Конвенция о "негуманном" оружии вступила в силу 2 декабря 1983 года. К ней присоединилось более 120 государств. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Конвенция о "негуманном" оружии - КНО) дополнен пятью протоколами. КНО была открыта к подписанию 10 апреля 1981 г. Россия (СССР) ратифицировала КНО в 1983 г.

КНО - один из ключевых элементов международного гуманитарного права, наиболее полно обеспечивающий баланс между гуманитарными озабоченностями в отношении применения конкретных видов обычных вооружений и законными оборонными интересами государств. Конвенция закрепляет две важнейшие нормы регулирования военных действий: необходимость обеспечения различия между гражданским населением и военным персоналом; запрет на применение оружия, причиняющего излишние повреждения или страдания участникам вооруженного конфликта или делающего их смерть неизбежной.