FPV-дроны "Востока" уничтожили гексакоптеры и пункт управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые коптеры и пункт управления дронами противника на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южно-донецком направлении операторы FPV-дронов обнаружили вражеские гексакоптеры, которые пытались атаковать позиции наших мотострелков. Ударами дронов цели были уничтожены в полете. Также нашим ударным БПЛА поражен пункт управления беспилотниками националистов", - говорится в сообщении.

Кроме того, артиллеристы группировки сорвали инженерные работы украинских боевиков в одной из лесополос на этом же направлении спецоперации. Расчетами разведывательных беспилотников были обнаружены формирования противника, пытавшиеся оборудовать новые огневые позиции. "По переданным координатам артиллерийские расчеты нанесли точные удары. Несколько прямых попаданий уничтожили инженерную технику и живую силу противника на месте проведения работ. В результате противник лишился возможности укрепить новый рубеж обороны", - отметили в военном ведомстве.