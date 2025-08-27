В ходе контрбатарейной борьбы была также уничтожена самоходная артиллерийская установка "Богдана"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. ВСУ от действий группировки войск "Восток" потеряли за сутки 10 пунктов управления беспилотниками и станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 190 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113, 9 автомобилей, станцию спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы была также уничтожена самоходная артиллерийская установка "Богдана".