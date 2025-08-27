Котлы сделают большой и решающий шаг в освобождении части республики, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России формируют три участка для окружения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики. Таким мнением с ТАСС поделился первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" заявил о том, что за неделю возросла интенсивность освобождения территории ДНР от ВСУ.

"Сейчас формируется как минимум три котла, которые сделают большой и решающий шаг в освобождении части нашей Донецкой Народной Республики", - сказал собеседник агентства.

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, продвижение российских войск отмечается в настоящее время на великоновоселковском направлении в районе границы ДНР и Днепропетровской области, российские подразделения вклиниваются в линию обороны противника. На красноармейском направлении отмечается несколько горячих точек, где идут серьезные боестолкновения, на константиновском - ВС РФ вступили в бои с ВСУ на окраинах Константиновки, на краснолиманском - российские силы улучшают свои позиции.