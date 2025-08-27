МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ухудшение погодных условий у Садков Сумской области застало врасплох военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении тяжелая ситуация на позициях 80-й ОДШБр возле Садков. Из-за особенностей местности туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "эвакуация практически невозможна, доставка лекарств дронами пресекается расчетами FPV". Также собеседник добавил, что бойцы "Севера" продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.