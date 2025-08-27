Встреча состоялась под сопредседательством заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и первого заместителя МО исламской республики генерал-лейтенанта в отставке Мухаммада Али

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Шестое заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета прошло в Москве, стороны положительно оценили двусторонние отношения. Как сообщили в Минобороны России, стороны также обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане.

"27 августа 2025 года в Москве состоялось шестое заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под сопредседательством заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и первого заместителя министра обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенанта (в отставке) Мухаммада Али. Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества", - сказали там.

Как уточнили в ведомстве, "в углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в Афганистане". Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере.