Мужество и героизм военнослужащих отметили медалями "За отвагу" и знаками отличия "Воин-доброволец"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Награждение военнослужащих добровольческого отряда "Барс-12" Южной группировки войск, отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, состоялось в тыловом районе зоны СВО, сообщили в Минобороны России.

"Добровольцам отряда "Барс-12" в составе "Южной" группировки войск за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач были вручены очередные государственные и ведомственные награды в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Медали "За отвагу" и ведомственные знаки отличия "Воин-доброволец" военнослужащим вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов. Он поблагодарил добровольцев за эффективную боевую работу в зоне СВО, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач на благо Отечества.