Медики группировки "Центр" отметили праздник на боевых постах в зоне СВО

На их счету десятки тысяч часов, проведенных за операционном столом, в процедурных кабинетах и на этапах эвакуации, отметили в Минобороны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Военные медики Центральной группировки войск отметили свой профессиональный праздник на рабочих местах в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

"Медицинские специалисты группировки войск "Центр" встретили профессиональный праздник в операционных, процедурных кабинетах и на передовой, спасая жизни военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от атак ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в военном ведомстве.

Начальник госпитального отделения медицинского отряда Илья Оскин рассказал о задачах, стоящих перед его подчиненными. Это и экстренная помощь раненым, и лечение последствий и осложнений различных переломов, есть много пациентов амбулаторного профиля, наконец, организована военно-врачебная комиссия.

При такой большой нагрузке медицинские отряды усиливаются за счет гражданских медиков. "За счет того, что мы усилены, мы можем справляться с таким потоком пациентов. Врачи приезжают в свой отпуск для того, чтобы помочь, получить опыт. Мы с ними поделимся опытом. Да, это по сути добровольцы", - сказал Осокин.

В Минобороны отметили, что на счету специалистов медицинской службы группировки войск "Центр" десятки тысяч часов, проведенных за операционном столом, в процедурных кабинетах и на этапах эвакуации. За время проведения СВО военные медики спасли тысячи жизней и за свою самоотверженную работу удостоены государственных и ведомственных наград.