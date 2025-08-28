Боевую задачу выполнили танкисты группировки войск "Восток"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Танкисты группировки войск "Восток" уничтожили позиции противника на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России.

"Экипаж модернизированного танка Т-72Б3М выдвинулся на огневую позицию и осколочно-фугасными снарядами уничтожил укрепления ВСУ. Сменив позицию, танк продолжил выполнение задачи, поразив огневые точки опорного пункта и блиндажи противника, укрытые в лесополосах. Корректировка осуществлялась операторами беспилотников, что обеспечило точность поражения целей", - говорится в сообщении.

Механик-водитель с позывным Голова сказал, что модернизированная версия Т-72 оснащена бортовым компьютером с голосовым помощником, что очень важно для механика. Кроме того, танк обладает более мощным двигателем и оборудован средствами динамической защиты. Мехвод рассказал, что в феврале при наступлении на Константинополь его танк выдержал попадания 10 дронов ВСУ.