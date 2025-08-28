Расчет обеспечил продвижение штурмовых групп ВС РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Расчет артиллерийского орудия Д-30 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" поразил оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В ходе продвижения штурмовая группа 58-й общевойсковой армии выявила оборонительную позицию противника в виде блиндажа с траншеями. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Артиллерийский расчет нанес успешный удар по цели", - сообщили в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, успешное подавление артиллеристами огневых точек, наблюдательных пунктов и позиций противника снижает его боевой потенциал и способствует продвижению российских войск.

"Штурмовики упираются в какие-то окопы, укрепления, поднимают птичку. Дают нам цель, мы ее отрабатываем. Они дальше двигаются", - рассказал журналистам наводчик орудия с позывным Осетин.