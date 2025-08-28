ВСУ штурмуют на участке фронта шириной более 20 км, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины с начала недели усилили атаки на западных рубежах Луганской Народной Республики и штурмуют на участке фронта шириной более 20 км. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"С начала текущей недели отмечается активизация противника на западных рубежах ЛНР. Украинские боевики усилили контратакующие действия в районах населенных пунктов Нововодяное, Петровское в Кременском муниципальном округе ЛНР, а также у Новомихайловки, Редкодуба и Карповки соседней ДНР. Ширина участка фронта, на которой усилились штурмы боевиков, составляет более 20 км", - сказал он.

Военный эксперт отметил: противник пытается перенять опыт сил РФ и внедряет тактику "тысячи порезов" (постепенное давление по всей линии боевого столкновения, которое ослабляет силы противника), пытаясь таким образом найти бреши в обороне российской армии для нанесения основного удара.