ТАСС: у Сум ракетным ударом убиты и ранены командиры бригады ВСУ

Украинское командование выводит группировку с сумского направления, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ снимает с сумского направления 110-ю отдельную механизированную бригаду из-за тяжелых потерь. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, при ракетном ударе ликвидированы и ранены командиры бригады.

"Командование ВСУ выводит с сумского направления подразделения 110-й омбр. Бригада понесла тяжелые потери в боях возле Андреевки, после чего была выведена в район Сум, где неделю назад командный пункт был поражен ракетным ударом. Есть убитые и тяжелораненые из числа командования", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС в силовых структурах сообщали, что на сумское и харьковское направления переброшены подразделения более 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта, они несут потери.