ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Бойцы РФ зачистили 3 км территории у Среднего, заняв новые рубежи и позиции, а также закрепились в примыкающей к Шандриголово лесополосе в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши войска продолжают освободительные действия в районе населенного пункта Среднее в ДНР. На западе от поселка зачищен трехкилометровый участок местности, заняты новые рубежи и позиции. <…> Юго-восточнее от Среднего в ходе рывка наши передовые отряды зашли и закрепились в лесополосе, примыкающей к Шандриголово", - сказал он.