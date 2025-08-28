ВС РФ ударили авиабомбой по бригаде ВСУ в Красноармейске

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации 155-й отдельной механизированной бригады

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пункт временной дислокации 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Красноармейском был поражен ударом авиабомбы ФАБ-250, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в промышленной зоне населенного пункта Красноармейск (укр. - Покровск) в ДНР был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 155-й омбр ВСУ. По выявленной цели был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250 с УМПК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства объективного контроля в реальном времени подтвердили успешное поражение пункта дислокации.