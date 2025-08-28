Уничтожены 192 беспилотника

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ за период проведения СВО, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 666 самолетов противника. Также в период спецоперации ВС РФ уничтожили 283 вертолета, 80 018 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 831 танк и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 005 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 547 единиц специальной военной автомобильной техники.