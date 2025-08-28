ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины

Цели удара достигнуты

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.