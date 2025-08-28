Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 325 военных

В зоне Центральной группировки ликвидировали более 410 украинских солдат

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 325 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 180 человек, от действий группировок "Запад" - до 235, "Южная" - до 205, "Центр" - более 410, на направлении "Восток" - до 240 и "Днепр" - до 55 военнослужащих соответственно.

В военном ведомстве также добавили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Голубовка, Варачино, Павловка, Степное, Кондратовка, Новая Сечь, Марьино и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивашки, Волчанск и Амбарное Харьковской области. Противник потерял пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка, Боровская Андреевка Харьковской области, Ставки и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили три боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Дорожное, Белицкое и Родинское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вороное Днепропетровской области, Камышеваха Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Противник потерял семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Павловка, Веселянка, Приморское Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли бронеавтомобиль HMMWV производства США, 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.