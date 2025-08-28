В частности, на улице Украинской, указал специалист

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские войска закрепились в северной части Купянска в Харьковской области, в частности, на улице Украинской. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Сейчас ребята у нас на улице Украинской, расширяют там немного свой плацдарм. <…> Как мне оттуда наши ребята сообщают, <...> закрепились очень тщательно, и в принципе продвижение будет в дальнейшем более избирательно. Почему более избирательно? Потому что противник поставил огромное количество ловушек, заминировал как частные домостроения, так и городские застройки", - сообщил он в эфире Первого канала.

Эксперт также отметил, что местным жителям, которые находились в подвалах, российскими военными оказана необходимая помощь.

23 августа глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что российские войска держат на огневом контроле трассу снабжения украинской группировки в Купянске.