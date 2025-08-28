Ее показали министру обороны РФ Андрею Белоусову

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министру обороны РФ Андрею Белоусову в группировке войск "Центр" продемонстрировали систему, обеспечивающую автоматический полет БПЛА и их группы по заданным координатам без участия оператора. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Андрею Белоусову [в ходе работы в группировке войск "Центр"] продемонстрировали систему, обеспечивающую автоматический полет БПЛА и их группы по заданным координатам без участия оператора. Также министру обороны РФ представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств и провизии личному составу на линию боевого соприкосновения, дистанционному минированию местности, установке невзрывных заграждений, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием кумулятивного заряда большой мощности", - сообщили там.