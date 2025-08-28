Эксперт Федутинов: ВС РФ впервые уничтожили украинский корабль при помощи БЭК

Специалист в области беспилотной авиации отметил, что безэкипажные катера являются перспективным направлением развития средств вооружения и военной техники

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские войска впервые смогли потопить корабль ВМС Украины при помощи безэкипажного катера (БЭК). Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский БЭК поразил в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. "Это первый подтвержденный Минобороны РФ случай поражения российским безэкипажным катером корабля украинских ВМС. Из имевших резонанс эпизодов применения российских БЭКов вспоминается только эпизод с подрывом в районе одного из мостов через Днепр", - отметил эксперт.

Федутинов подчеркнул, что безэкипажные катера являются перспективным направлением развития средств вооружения и военной техники. "Это одно из перспективных направлений развития асимметричных средств вооружения и военной техники. Надеюсь, мы в перспективе увидим, что темпы применения безэкипажных катеров российскими вооруженными силами будут возрастать", - сказал он.