Глава Харьковской военно-гражданской администрации отметил, что на этом направлении также идут активные бои

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать на волчанском направлении в Харьковской области, однако российские войска успешно отражают атаки украинской армии. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что ВСУ утратили всю правобережную часть Волчанска.

"На Волчанском направлении также идут активные бои. Украинские боевики пытаются контратаковать, однако достичь желаемых результатов у них не выходит", - сказал Ганчев.