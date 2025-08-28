Речь идет о газогенераторе ПД-35, а также комплексе критических технологий и материалов, уточнили в корпорации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. При создании нового двигателя ПД-26, который может быть использован для перспективного транспортного военного самолета, специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) планируют использовать решения, полученные при работе над ПД-35. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации.

"Для нового двигателя ПД-26 специалисты АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" планируют использовать решения, полученные при работе над двигателем - демонстратором технологий ПД-35, например, газогенератор ПД-35, а также комплекс критических технологий и материалов. Полученные параметры и характеристики двигателя-демонстратора подтвердили правильность выбранных технических решений, что позволяет продолжить работы над перспективными отечественными двигателями большой тяги", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что создаваемый в России тяжелый авиадвигатель будет иметь тягу 26 тонн, агрегат может быть использован как для военных транспортных самолетов, так и для перспективного пассажирского широкофюзеляжного лайнера.

Двигатель ПД-35 - первый в России двигатель тягой 35 тс. Он разработан в рамках программы создания авиационных двигателей большой тяги и предназначен для проверки "ключевых" технологий и демонстрации их зрелости для применения в проектах создания перспективных двигателей. ПД-35 успешно прошел первый этап испытаний на новом открытом стенде "ОДК-Авиадвигатель", специально созданном для испытаний двигателей с тягой от 24 до 50 тс.