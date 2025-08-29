Экс-сотрудник Службы безопасности Украины отметил, что удары по территории и вглубь России осуществляют ГУР и СБУ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Удары по нефтепроводу "Дружба" были организованы Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом в интервью ТАСС рассказал экс-сотрудник ведомства Василий Прозоров.

"Что касается ударов по трубопроводу "Дружба", здесь стоит отметить, что вообще удары по территории и вглубь Российской Федерации осуществляют две структуры. Это или ГУР (Главное управление разведки) Министерства обороны Украины, или Служба безопасности Украины. Причем СБУ как раз отвечает во многом за дальнобойные удары по территории России. Так что с полной уверенностью могу утверждать, что за ударами по трубопроводу "Дружба" стоит также Служба безопасности Украины", - поделился он.

14 и 22 августа ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. 28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились.