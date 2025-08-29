ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Подразделения российской армии, зачищая юго-запад Часова Яра Донецкой Народной Республики, уничтожают оставшиеся разрозненные отряды украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В Часовом Яре остаются небольшие серые зоны юго-западнее населенного пункта. Наши военнослужащие сейчас как раз занимаются зачисткой данной местности. Здесь активно действуют украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются действовать не только для достижения каких-то военных целей, но и информационных. Противник пытается зайти в Часов Яр, сфотографироваться и выйти, чтобы показать, что они якобы контролируют еще какие-то участки города", - сказал он.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на славянско-краматорскую агломерацию.