ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Половина состава украинской группировки в селе Запорожское в Днепропетровской области состояла из иностранных наемников. Об этом сообщил ТАСС штурмовик 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Алмаз.

"Там [в Запорожском] встречаются 50 на 50, есть иностранные наемники, а есть мобилизованные", - сказал штурмовик.

25 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. Как пояснил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение села позволило взять в огневой мешок группировку ВСУ в Камышевахе на границе ДНР и Днепропетровской области.